Neuf suspensions de permis en un week-end en Corrèze !

Drogue, alcool, vitesse... Les gendarmes de la Corrèze ont suspendu 9 permis sur les routes de Corrèze ce week-end. Un conducteur contrôlé à plus de 200km/h n'avait par ailleurs plus aucun point sur son permis de conduite !

Un conducteur a notamment été contrôlé à plus de 200 km/h sur l'A89 ! (Photo d'illustration)

Ils avaient déjà la tête en vacances, une dizaine de conducteurs ont été contrôlés par les gendarmes de la Corrèze. Drogue, alcool ou vitesse, 9 permis ont été suspendus par les forces de l'ordre en un seul week-end dans le département. La grande majorité des suspensions de permis concerne la vitesse.

Deux grands excès de vitesse sur l'A89

Deux grands excès ont été constatés sur l'A89. L'un des conducteurs a bien failli égaler le record du week-end précèdent . Il s'est fait contrôler à hauteur de Rosier d'Egletons à 207 km/h au lieu des 130km/h autorisés sur l'autoroute. En poussant les vérifications les gendarmes ont découvert que l'as du volant n'avait plus aucun point sur son permis de conduire.

Un autre conducteur a lui été contrôlé là encore en grand excès de vitesse à 193 km/h au lieu des 130km/h autorisés. L'homme, un étranger, n'a pas vu son véhicule saisi mais son permis de conduire lui a été confisqué et la préfecture en a suspendu son usage sur le territoire.

D'autres excès de vitesses ont également été constatés sur l'A89, à hauteur de Chanteix. Deux conducteurs se sont fait contrôler respectivement à 183 et 184 km/h au lieu des130km/h autorisés .

De grands excès à proximité de l'A89

Des conducteurs un peu trop pressés ont été repérés par les gendarmes sur la bretelle à proximité de l'A89 toujours près de Chanteix. La vitesse y est limitée à 110 km/h mais certains n'ont pas hésité à la dépassement très largement, un conducteur a ainsi été contrôlé à 168 km/h et un autre à 160 km/h.

Un jeune conducteur un peu trop pressé ...

Les gendarmes ont également surpris un jeune conducteur inconscient sur l'autoroute A20. Pour les jeunes conducteurs la vitesse sur autoroute est limitée à 110 km/h. Il a été contrôlé à 159km/h à hauteur de Perpezac Le Noir. Son permis a été immédiatement suspendu.

Au total 7 permis ont été retenus par les gendarmes pour des excès de vitesse. Les contrôles ont eu lieu entre vendredi soir et dimanche après-midi. Deux autres permis ont ainsi été suspendus car leurs propriétaires conduisaient après avoir consommé de la drogue. Deux autres conducteurs ont eux conservé leur permis mais se sont vus infliger des sanctions pour avoir conduit sous emprise de l'alcool.