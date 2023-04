Neuf trafiquants de drogue condamnés par le tribunal de Bayonne pour un vaste trafic

L'affaire débute par une banale tentative de cambriolage dans un appartement de Saint-Pierre d'Irube en janvier 2021. Les gendarmes interviennent, et ils ne vont pas être déçus. Ils constatent d'abord une forte odeur de cannabis dans les pièces vides, puisque les locataires sont absents. Puis, après une rapide fouille, ils mettent la main sur 2,4 kilos de cannabis. La locataire, Isaline âgée de 27 ans, est rapidement entendue. Mais c'est son compagnon, en vadrouille à Malaga dans le sud de l'Espagne, qui est dans le collimateur de la section de recherche de la Gendarmerie Nationale. Déjà connu pour son implication dans des affaires de stupéfiants, Alexandre Montmoulineix est considéré comme le chef de la bande**. Le suspect est alors placé sous surveillance.

Toute la bande à la barre du tribunal

L'enquête va mettre au jour trois aller-retour entre la France et l'Espagne, les 5, 9 et 14 février 2022. Une fois vers Irun et deux fois vers le sud de la péninsule où des sacs remplis de stupéfiants sont transportés dans les coffres. À chaque fois, Alexandre Montmoulineix est la manœuvre pour organiser les transactions entre l'argent et les stupéfiants. "J'ai foutu tout le monde dans la merde" reconnaît le prévenu à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne où il comparait lors d'une audience fleuve avec ses huit complices. Il y a là l'ancienne petite amie, tremblante à la barre, le chauffeur, les "amis" qui lui sont redevables pour des dettes de détention, et trois ressortissants espagnols désœuvrés qui ont trouvé l'occasion de se remplir les poches. , Alexandre Montmoulineix réalisé 18 passages de la frontière entre octobre 2021 et janvier 2022.

Bonne collaboration entre la France et l'Espagne

16 kilos de cannabis seront retrouvés au domicile d'Isaline lors des perquisitions menées dans le cadre du dossier d'instruction. De la drogue avec un taux de THC, le principe actif psychotrope, de 40%, deux à trois fois supérieur à la moyenne. La valeur marchande est comprise entre 90.000 et 135.000 euros. L'enquête sera longue et minutieuse. Filatures, balises sous les voitures, photos, enregistrements des conversations et systématiquement Alexandre Montmoulineix fait tourner la machine. Des écoutes en temps réel sont réalisées "grâce à une excellente coopération entre la France et l'Espagne" souligne la procureure de la République Parizel. La magistrate estime même que "C'est inédit en matière de stupéfiant". Les mandats d'arrêt contre les suspects espagnols seront rapidement mis à exécution. Le parquet a requis cinq ans de prison ferme à l'encontre du principal prévenu et des sanctions de 4 ans ferme à 18 mois de prison avec sursis pour les autres. Tous ont été reconnus coupables de l'ensemble des faits et notamment d'association de malfaiteurs pour Alexandre Montmoulineix condamné à cinq années de détention. Son ancienne compagne écope de 18 mois de prison avec sursis. Les sept autres personnes sont toutes condamnées à des peines qui vont de 3 ans ferme à 18 mois avec sursis.