Neuf voitures incendiées dans la nuit à Estagel, près de Perpignan

Les pompiers d'Estagel et de Maury sont intervenus vers 3 heures du matin / Illustration

Deux départs de feu dans deux rues différentes et neuf voitures brûlées dans la nuit de mercredi à jeudi à Estagel, au nord de Perpignan. Les pompiers d'Estagel et de Maury sont intervenus vers 3 heures du matin dans la rue Nicolau et dans l'Allée des Tilleuls. Personne n'a été blessé. La gendarmerie a ouvert une enquête.