Neuilly-sur-Marne : les élections municipales annulées

Le tribunal administratif de Montreuil a décidé d'annuler le résultat des dernières élections municipales à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis). Élections remportées par le nouveau maire (DVD) Zarthoshte Bakhtiari avec cinq voix d'écart sur Yannick Trigance (PS).

Plusieurs recours déposés

Il s'agit du plus faible écart de voix dans le département et l'un des plus faibles en France, au soir du second tour, le 28 juin 2020. Yannick Trigance avait décidé de déposer un recours pour faire annuler ces élections. En plus de ce faible écart, il pointait du doigt des dizaines de signatures d'électeurs qui ne correspondaient pas entre les deux tours. Un habitant a également contesté le scrutin pour dénoncer l'omission, sur les bulletins de votes, de la nationalité européenne (portugaise) d'un candidat sur la liste de Yannick Trigance, arrivée en tête le soir du premier tour. Cette mention doit y figurer, comme le prévoit le code électoral.

Le maire a un mois pour faire appel

Des arguments recevables donc pour le tribunal. Dans sa décision rendue publique le 8 janvier 2021, il juge "que le défaut de mention de la nationalité d’un candidat ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne autre que la France sur les bulletins de vote de la liste 'Un élan renouvelé pour Neuilly-sur-Marne'... entachaient de nullité l’ensemble des bulletins de vote de cette liste". Il estime que la prise en compte de ces bulletins "avait été de nature à altérer la sincérité du scrutin". Quant aux signatures suspectes, le tribunal reconnaît que "cinquante émargements ne peuvent être regardés comme attestant le vote des électeurs".

Le nouveau maire Zarthoste Bakhtiari a officiellement un mois pour contester cette décision de justice et faire appel.