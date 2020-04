Neuilly-sur-Seine : y a-t-il eu "des négligences" dans deux Ehpad où 32 résidents sont morts ?

Après le témoignage d'une représentante du personnel, la CFTC demande à l'Agence régionale de santé d'enquêter pour savoir s'il y a eu des manquements au respect des règles sanitaires dans les deux maisons de retraite et des pressions exercées sur les salariés.

Les personnes âgées font partie des plus vulnérables face au Covid-19 (illustration)

Que se passe-t-il au sein des deux Ehpad publics de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ? La CFTC craint l'omerta et tente d'en savoir plus après le témoignage d'une représentante du personnel, une aide-soignante, la semaine dernière, qui, depuis, ferait profil bas après avoir reçu des menaces de sanctions. Le syndicat fait état de 42 décès sur les 200 résidents des deux maisons de retraite, la direction évoque elle 32 décès de cas suspects covid-19. Les mesures sanitaires ont-elles été respectées ? Y a-t-il eu des pressions sur les membres du personnel malades pour revenir travailler ?

Des appels pour reprendre le travail

D'après Aurélie Lefèvre, l'aide-soignante qui a lancé l'alerte à la CFTC, le personnel malade à continuer de travailler auprès du public vulnérable, parfois sous la contrainte. "J'ai des sms, des mails, des messages, des appels de mes collègues qui sont désespérés, du personnel positif bosse encore, un directeur qui hurle que le personnel est incapable", a-t-elle écrit dans un courrier que nous nous sommes procuré.

Elle même est tombée malade à cause du coronavirus, a été mise en arrêt avant de recevoir trois appels pour l'inciter à reprendre le travail, selon nos informations. Ce que la direction réfute. "Tous les membres de notre personnel testés positivement ont été et sont toujours évidemment priés de rentrer ou de rester chez elles et de se soigner", a indiqué le directeur, Marc Fernandes.

"À l’évidence, un établissement n’a aucun intérêt à contraindre des soignants touchés par le Covid à venir travailler", défend-t-il. Sauf que la salariée a son explication. "Il n’y a pas de remplacements possibles. Toute l’année, nous sommes en manque de personnel. S’il manque 8 soignants sur les 15 que nous sommes, comment fait-on ?" indique-t-elle sur le site de la CFTC.

Le syndicat a demandé à l'Agence régionale de santé d'ouvrir une enquête interne pour en savoir plus, mais n'a, pour l'instant, pas obtenu de réponse.