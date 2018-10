La bombe anglaise date de la seconde guerre mondiale et pèse 250 kilos

Urville-Nacqueville, France

C'est un habitant de la commune qui a découvert la présence d'une bombe dans son terrain en avril lors de travaux de nettoyage. Une bombe anglaise de 250 kilos, datant de la Seconde Guerre mondiale. Une découverte qui n'a rien d'exceptionnel pour la région mais qui reste dangereuse. Les démineurs de Caen interviennent donc ce mercredi 17 octobre 2018 pour neutraliser l'engin.

Un périmètre d'exclusion de 800 mètres est mis en place autour de la zone d'intervention. Pas moins de 1500 habitants doivent quitter leur logement. Les évacuations commencent à midi et devront être terminées à midi et demi. L'évacuation, le bouclage de la zone et la surveillance sonr assurés par les services de la gendarmerie. L'opération est prévue jusqu'à 18h30..

Un centre opérationnel départemental est installé à l'école de voile d'Urville.