Neuvic : appel à témoins pour retrouver un adolescent de 12 ans

La gendarmerie corrézienne lance un appel à témoins après la disparition d'un enfant à Neuvic. Alexandre Bourzat, 12 ans, n'a plus donné de nouvelles après avoir quitté le collège à pied vers 17h40. Il mesure 1,45 ans et il est de corpulence mince. Il a les cheveux blonds. Il est habillé d'un jogging noir et d'un manteau noir à bandes réfléchissantes orange. Il chausse des baskets blanches. Si vous l'apercevez composez le 17ou appelez la gendarmerie au 05 55 21 51 11

