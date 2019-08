Neuvic : saisie record de cannabis au centre de détention

Neuvic, France

C'est un record dont les surveillants de Neuvic se seraient bien passé. Samedi dix août, à la fin de leur service, ils ont contrôlé les poubelles du parloir.Et c'est là qu'ils ont retrouvé pas moins de 684 grammes de résine de cannabis laissés vraisemblablement par un visiteur. Thierry Dumonteil, élu Force Ouvrière au centre de détention de Neuvic a sa petite idée sur ce qui devait advenir de cette quantité record de cannabis. Je pense que tout était organisé pour qu’un auxiliaire , un détenu chargé du nettoyage des parloirs le récupère et le fasse passer ensuite en détention.

Il faudrait un chien renifleur à l'entrée

Pour l'élu Force Ouvrière, cette prise augure des lendemains qui déchantent. Chaque fois qu'il y a des découvertes comme çà on est toujours inquiet parce qu'on sait très bien qu'ensuite il y a un trafic qui s'opère à l'intérieur et que si la marchandise ne rentre pas, il va y avoir des bagarres et des règlements de compte. La plupart du temps, ce sont des commandes qui se prennent à l’extérieur et malheureusement, çà on ne peut pas le maîtriser . Si on avait des chiens renifleurs à l'entrée , on s'éviterait ce genre de problèmes et nous ça nous éviterait de fouiller les détenus car humainement, c'est pas facile de fouiller quelqu'un à corps.