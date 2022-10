Neuvilly : Cinq blessés dans un face à face entre deux voitures

Un face à face entre deux voitures sur la départementale 955 a fait cinq blessés ce dimanche matin vers 9h15 à Neuvilly, près de Caudry, dans l'Avesnois. Un homme de 40 ans, gravement blessé, a dû être désincarcéré par les pompiers et transporté au centre hospitalier régional de Lille.

L'accident a fait quatre autres blessés plus légers, un jeune de 19 ans et trois femmes âgées de 22, 28 et 45 ans. Les quatre ont été transportés au centre hospitalier de Cambrai.

Sept engins de secours et un hélicoptère du SAMU ont été déployés pour secourir les victimes de l'accident.