Neuvy-le-Roi : un mort et un blessé grave dans l'explosion d'une cuve à fioul

L'explosion d'une cuve à fioul a fait un mort et un blessé grave hier à Neuvy-le-Roi. Les deux hommes tentaient de la déplacer pour la découper, ils rénovaient la maison de l'un d'eux.

Une cuve à fioul n'est jamais totalement vide, il vaut donc mieux faire intervenir un professionnel, rappellent les pompiers après le drame survenu hier à Neuvy-le-Roi. Un homme de 32 ans, père de trois enfants, est mort après avoir tenté de déplacer une cuve à fioul qu'il pensait vide avec l'aide d'un ami qui a été grièvement blessé. Si il n'y avait effectivement plus de fioul à l'intérieur, il restait des vapeurs d'hydrocarbure qui ont sans doute provoqué cette explosion au contact d'une étincelle. L'homme et sa compagne rénovaient une maison qu'ils avaient acheté il y a peu. L'ami blessé est brûlé aux mains et au visage au second degré.