Neuvy-Pailloux : sept hectares partis en fumée dans un champ, les automobilistes gênés par la fumée

Un feu de champ s'est déclenché ce dimanche vers 16h sur la commune de Neuvy-Pailloux près de Châteauroux. D'après les pompiers, sept hectares ont brûlé. La fumée dégagée par les flammes s'est d'ailleurs propagée sur la N151, gênant la circulation des automobilistes.

En tout, 16 pompiers ont été appelés sur place, issus des casernes de Neuvy-Pailloux, d'Issoudun et de Déols et sous le commandement d'un officier d'Etat-major. Il a fallu une heure aux pompiers pour éteindre le feu qui n'a pas fait de blessé. On ignore pour le moment l'origine de cet incendie. L'opération est en tout cas désormais terminée.