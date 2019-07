Arnaud Chassery contraint d'abandonner sa traversée de la Manche aller-retour à la nage

Après plus de vingt heures passées à nager dans une eau à 14 degrés, le nageur icaunais a été contraint d'abandonner sa double traversée de la Manche à la nage. Les vagues étaient trop hautes.

Auxerre, France

Ce mardi matin après avoir passé plus de vingt heures à nager dans les eaux froides de la Manche, Arnaud Chassery a jeté l'éponge : le nageur icaunais a abandonner sa double traversée de la Manche. Cette décision, il l'a prise en concertation avec l'organisation de la traversée et son père, Patrice qui le suit depuis le début dans son défi : "La houle était trop importante et avec les vagues de deux mètres cinquante, Arnaud ne pouvait pas lutter," déclare Patrice Chassery ce mardi sur France Bleu Auxerre.

Arnaud repartira pour une autre traversée de la Manche

Tout avait pourtant bien commencé. Parti lundi à 11 heures 30 de Douvre en Angleterre, Arnaud Chassery a effectué la première traversée en moins de treize heures. Les conditions météo étaient bonnes. Arrivé à Calais au début de la nuit, le nageur jovignien est resté trois minutes sur la plage avant de repartir pour la deuxième traversée. Hélas, dans une eau agitée, Arnaud Chassery a du se rendre à l'évidence et a mis un terme à son défi. "Arnaud va repartir pour une autre traversée," déclarait ce mardi son père Patrice sur France Bleu Auxerre. Ce n'est donc que partie remise.