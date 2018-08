Une belle saisie des douanes de Bourges : ça s'est passé le 10 août à Nevers, mais on ne l'apprend que ce mercredi. Un homme a été interpellé alors qu'il avait ingéré plus de 1,3 kilos de cocaïne.

Nevers, France

Les douanes restent discrètes sur les raisons qui les ont poussées à contrôler ce passager à la descente du train. Toujours est-il qu'après avoir vérifié sa sacoche, ils décident de lui faire subir un dépistage urinaire de produits stupéfiants qui se révèle positif. L'homme a alors droit à une fouille au corps et c'est là qu'il déclare avoir ingéré plus d'une centaine de boulettes de cocaïne, la veille de son départ de Guyane. Des aveux spontanés sans doute à cause du risque que cette drogue dans les intestins lui fait encourir : si un sachet éclate, c'est la mort assurée.

La radiographie fait apparaitre très visiblement les ovules de cocaïne dans les intestins du passeur. - Douanes

La radiographie le confirme : 109 ovules de cocaïne. 1,309 kilo. C'est énorme : généralement, les passeurs n'ingèrent pas plus de 20 ou 30 sachets... Valeur marchande : 74.460 euros. Le trafiquant a été jugé en comparution immédiate le 13 août. Il écope de 3 ans de prison ferme, 5 ans d'interdiction du territoire métropolitain et d'une amende de 52.300 euros. L'homme a fait appel du jugement. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année que les douaniers de Bourges saisissent de la cocaïne dans le train Paris/Nevers. La première, la drogue était dissimulée dans une console de jeux.