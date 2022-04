New York : l'homme soupçonné d'avoir tiré dans le métro arrêté et poursuivi pour "attaque terroriste"

La chasse à l'homme s'est terminée ce mercredi après les tirs dans le métro de New-York. L'homme soupçonné de la fusillade, a été arrêté et sera poursuivi pour "attaque terroriste". 23 personnes avaient été blessées dont 10 par balles. Le suspect de 62 ans a été interpellé à Manhattan grâce à un signalement, selon la police new-yorkaise.

Déjà connu de la police

Il est connu de la police, et avait déjà été arrêté à 12 reprises à New York et dans le New Jersey, notamment pour des "infractions sexuelles", un "vol" ou un "trouble à l'ordre public", ont précisé les autorités. Il est désormais "sous le coup de poursuites fédérales pour son acte, une attaque terroriste dans les transports en commun", a annoncé l'agent de la police fédérale Michael Driscoll.

Le suspect avait une page YouTube supprimée mercredi matin pour "violation des règles communautaires" du site. Il y a publié de multiples vidéos dans lesquelles il évoque les questions raciales, l'insécurité à New York, notamment dans le métro, et s'en prend aux personnes homosexuelles, ou au nouveau maire Eric Adams.

Risque de prison à perpétuité

"Il comparaîtra devant un tribunal fédéral de Brooklyn et, en cas de condamnation, encourra une peine de prison à perpétuité", a déclaré le procureur Breon Peace. Les autorités ont dévoilé plus d'éléments sur le déroulement des faits. L'individu, qui portait un masque à gaz, a allumé deux engins qui ont enfumé le wagon, puis a tiré sur les passagers alors que le train entrait dans la station. 33 balles ont été tirées. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé une arme de poing et trois chargeurs.