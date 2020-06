Neymar condamné à verser 6,79 millions d'euros au FC Barcelone

Neymar réclamait au FC Barcelone réclamait 43,6 millions d'euros de prime non perçue. Il est condamné à rembourser au club 6,79 millions d'euros

Le tribunal de Barcelone donne tort à la star du football, Neymar ce vendredi 19 juin. Ce dernier réclamait 43,6 millions d'euros de prime non perçue à son ancien club, le FC Barcelone. Il est finalement condamné à lui rembourser 6,79 millions d'euros. L'agitation autour d'un retour de l'attaquant en Espagne, mercato après mercato, depuis trois ans, s'éloigne encore d'avantage.

En mettant un terme à son contrat barcelonais en 2017, Neymar "n'avait pas le droit de toucher la somme" qu'il demandait, et "devra rembourser au club l'excédent perçu de la prime de prolongation, pour avoir mis un terme à son contrat sans justification", tranche le tribunal de Barcelone. Lors de son transfert record de 222 millions d'euros à Paris, le joueur avait engagé des procédures pour obtenir le versement complet par le Barça d'une prime de prolongation de 64,4 millions d'euros avant impôts. Demande rejeté par le tribunal.

Le FC Barcelone se félicite, dans un communiqué, de cette décision, tout en rappelant que l'attaquant peut faire appel et que le club continuerait "à défendre avec fermeté ses intérêts" devant la justice. Rentré en France le samedi 13 juin dernier, le brésilien se prépare à retrouver ses coéquipiers parisien ce lundi, à l'occasion d'une série d'examens médicaux et de tests physiques. La fin du mercato est attendue le 5 octobre et Neymar est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022.