Nez arraché à la fête votive de Bessan : un suspect arrêté

Un homme de 30 ans, suspecté d'avoir arraché un centimètre et demi de peau du nez d'un autre homme, lors de la fête votive de Bessan (Hérault), vient d'être arrêté. Il sera jugé en décembre.

Un centimètre et demi de nez arraché avec les dents. La soirée du lundi 9 août a mal tourné pour cet homme, venu avec sa compagne et des amis, à la fête votive de Bessan. La femme avait d'abord était agressée verbalement par un homme alcoolisé. Une rixe a suivi entre les deux hommes et s'est terminée par le violent coup infligé par l'homme alcoolisé.

Très choquée, la victime a porté plainte. L'enquête des gendarmes de Marseillan a permis d'arrêter, mardi 17 août, un suspect de 30 ans. Il a été placé en garde à vue puis déféré devant le parquet de Béziers pour des faits de violence ayant entraîné une mutilation.

Son jugement est programmé le 13 décembre prochain. Il encourt la peine maximale de 10 ans de prison. En attendant, il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre à Bessan. Il a également l'obligation de pointer à la gendarmerie et de se soigner.