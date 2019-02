Dent cassée, poignet fracturé : le match de football entre Panazol et Ligugé tourne à la bagarre générale

Trois joueurs et un dirigeant de club de football poitevin la Ligugéenne ont été blessés samedi dernier à Panazol (Haute-Vienne) lors d'un match de championnat régional des moins de 18 ans. C'est un joueur adverse qui aurait "boxé tout le monde". Au moins quatre plaintes ont été déposées.

Ligugé, France

Le football ne tourne parfois pas rond. Samedi 16 février, les jeunes des clubs de Panazol et Ligugé jouaient la 90 eme minute d'un match comptant pour le championnat régional des moins de 18 ans lorsqu'un banal accrochage entre deux joueurs a dégénéré en bagarre générale et nécessité l'intervention des policiers de Limoges. Trois jeunes joueurs et un dirigeant de la Ligugéenne qui ont reçus des coups de poings présentent diverses blessures, de la dent cassée à la fracture du poignet.

"Il nous a boxé ! Comme à la télé! Je n'ai jamais vu ça de ma vie ! Mon fils de 8 ans était avec moi et il m'a demandé, c'est quoi papa ce football?" (Anthony Néhémie, entraîneur de Ligugé)

"C'est un joueur de Panazol, le numéro 13, qui a donné un coup de poing à mon dirigeant (bilan deux points de suture) puis à un de mes joueurs qui a eu une dent cassée, et un autre joueur en voulant se protéger se retrouve avec une fracture à la main. Nous avons porté plainte, et dans trois semaines nous retournons à Limoges, on espère qu'il n'y aura pas de représailles", raconte Anthony Néhémie, coach de la Ligugéenne.

L'éducateur de l'AS Panazol serait entré sur le terrain avec une bière à la main

Selon l'entraîneur poitevin de Ligugé, Anthony Néhémie, un membre de l'encadrement de l'équipe adverse aurait mis le feu aux poudres. "L'éducateur de l'AS Panazol n'arrêtait pas d'haranguer ses joueurs et lors d'un contact juste avant la fin du match, il répète trois fois à l'un de ses hommes, "arrache-le, arrache-le, arrache-le... bah il a arraché notre joueur".

"Déjà quand vous rentrez sur le terrain avec une bière et une cigarette pour serrer la main à l'arbitre.. déjà nous, ça nous a choqué, moi je n'avais jamais vu cela" Anthony Néhémie, entraîneur de Ligugé)

L'AS Panazol affirme que c'est Ligugé qui a donné le premier coup

Du côté du club de Haute-Vienne, l'AS Panazol reconnaît que l'un de ses joueurs s'en est pris à l'équipe adverse après avoir reçu un premier coup. "Qu'il y ait un garçon qui se rebiffe parce qu'il prend un coup sur le terrain c'est très malheureux... On est assez grands pour prendre des sanctions, nous les présidents de club, on n'est pas des rigolos", explique Dominique Mounier, le président de l'AS Panazol.

"Il y a des fautes des deux côtés" (Dominique Mounier, président de l'AS Panazol)

Le patron du club se dit surpris que l'équipe de Ligugé n'ait pas porté plainte dès le samedi soir. "C'est étrange... Par contre lundi matin les gens de Ligugé sont allés porter plainte au commissariat de Poitiers, ils n'ont pas voulu porter plainte à Limoges parce qu'ils n'étaient pas très à l'aise."

"Regardez des images de rugby : 90 % des garçons qui prennent un marron sur le terrain se retournent et en mettent un autre ! Dans le sport, il faut rester à terre, c'est l'image idéale. C'est dommage que ça ait dégénéré" (Dominique Mounier, président de l'AS Panazol)

Dominique Mounier affirme attendre le rapport de l'arbitre. Le joueur de l'AS Panazol auteur des coups a été interpellé, il a lui aussi déposé plainte pour coups et blessures. Il encourt des poursuites pénales et disciplinaires. La commission de la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine se réunit ce jeudi. Son président , l'ancien arbitre international Saïd Ennjimi, n'a pas pu être joint mardi.