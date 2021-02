Pas de "haine" et "de la clémence" : la dignité des parents d'une Iséroise lors du procès de son petit ami

Que ce soit l'avocat du prévenu, comme ceux des différentes parties civiles, tous évoquent un "moment rare", "d'une très grande dignité." Et pourtant, les faits qu'avait à juger le tribunal de Bourgoin-Jallieu (Isère) ce lundi 8 février ont eu des conséquences terribles : la mort d'une jeune femme, qui décède de ses blessures le lendemain de son 20e anniversaire, et des blessures graves pour deux garçons, passagers arrière.

L'accident a lieu dans la nuit du 16 au 17 mars 2019, sur la commune de Saint-Jean-de-Soudain, près de La Tour-du-Pin. Il est environ 3h du matin quand quatre amis quittent une fête d'anniversaire. Le drame se noue à 500 mètres du lieu de la fête.

Vitesse, alcool et drogue

A la barre, le prévenu, costume sombre sur un pull à col roulé noir, explique que lors de la soirée, il boit 4-5 verres de vin blanc. Que dans la journée, il a bu 1 ou 2 bières. Il a aussi consommé un peu de cannabis dans la soirée et la veille de la cocaïne.

Aujourd'hui âgé de 22 ans, ce jeune étudiant en mathématiques raconte que ce soir-là, il se sent capable de conduire. L'un de ses amis le met au défi de voir à quelle vitesse il peut rouler en restant en seconde. Il pousse jusqu'à 90 km/h "les yeux rivés sur le compteur" dans une zone à 30. Il ne voit pas le dos d'âne et perd le contrôle de sa Clio qui s'encastre dans une remorque de camion, stationnée sur le bas côté, sur un emplacement dédié.

"Je m'en veux, je vous aime" dit, en toute fin d'audience, l'étudiant en mathématiques aux parents de celle qui est morte, sa petite amie. La jeune femme est décédée deux jours après le drame, le lendemain de ses 20 ans. Elle faisait des études de cinéma, était inscrite au Cour Florent et rêvait de devenir comédienne raconte l'avocat de ses parents.

L'attitude des parties civiles saluée

Sa maman accepte de dire quelques mots à la barre. Elle dit "ne pas être dans la haine. C'est un accident terrible. Il était l'amoureux de notre fille. C'est un peu comme notre fils. Il venait souvent chez nous et on ne l'a jamais vu alcoolisé, ni quoi que ce soit d'autre. C'est idiot, c'est un accident de la vie. Pour lui, c'est terrible."

L'avocat des parents, Me Awatar, enchaîne : "je suis le porte-parole triste des parents (...) Leur voix est aussi d'avoir une certaine clémence vis-à-vis de ce garçon qui fait un peu partie de la famille."

Une attitude "d'une extrême dignité" selon Me Versini, qui défend le conducteur. "Il est aussi pétri de douleurs, de souffrances. Neuf mois après leur rencontre, il commet l'irréparable. Il donne la mort à celle qu'il aime. Ce chariot de douleurs va rester greffé à lui à jamais", poursuit-il.

3 ans de prison dont 1 an ferme requis; peine de 3 ans avec sursis prononcée

Juste avant son intervention, la procureure requiert trois ans de prisons dont un an ferme. Cette année ferme est aménageable. Mais pour Me Versini, "faut-il ajouter à la douleur du prévenu une sanction lourde, le bracelet, alors que vous avez des parties civiles dignes, nobles." Outre les parents de la jeune femme, les deux amis passagers arrière de la voiture et blessés gravement la nuit du drame ne réclament aucune indemnité et n'ont pas porté plainte.

Mais Aurélie Reynaud, la procureure, souligne qu'"il y a une faute d'imprudence. Il commet un excès de vitesse par jeu, dans une zone à 30 avec dos d'âne qu'il ne voit pas car il regardait le compteur. Cette faute d'imprudence est aggravée par l'alcool et la drogue qui augmente la fatigue et diminue les réflexes."

En ne retenant pas la peine de prison ferme, les juges ont donc suivi la demande de la famille de la jeune victime. A l'énoncé du jugement, le prévenu est tombé dans les bras des parents de celle-ci. Le jugement s'accompagne d'une interdiction de repasser le permis de conduire pendant un an.

Me François-Xavier Awatar est l'avocat des parents de la jeune femme. Des parents qui ont demandé au tribunal la clémence à l'égard de celui qui est à l'origine du décès de leur fille. Copier