Nice A8 : le motard "filait comme une fusée " deux jeunes d'une vingtaine d'années sont morts

"Il filait comme une fusée" rapportent des témoins de l'accident qui s'est produit dimanche soir sur l'A 8 à Nice entre une moto et une voiture.

Vers 21H30 un motard âgé de 28 ans et sa passagère âgée d'environ 25 ans sont sortis du péage Nice-Saint Isidore sur l'A8 pour emprunter la montée vers le premier tunnel en direction de Vintimille. Selon les premiers témoignages, le conducteur de la moto roulait très vite. Il a emprunté les deux premiers virages et sur le second virage, la moto a dévié de sa route et a percuté l'arrière d'une voiture.

Les deux personnes sur la moto ont été violemment éjectés. Un choc terrible. Les corps ont été projetés notamment contre la glissière de sécurité. Les deux jeunes sont morts sur le coup.

L'enquête menée par les gendarmes de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR 06) porte sur les circonstances de cet accident.