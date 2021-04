Nice: arrêté pour trafic de stupéfiant, la police découvre un python dans sa sacoche

Au début, il y a un trafic de drogue et une banale arrestation. Ca se passe dans le quartier des Moulins à Nice. Alors qu'une patrouille de la Compagnie départementale d'intervention de la police nationale met fin à un deal dans la rue, deux individus prennent la fuite. Direction un immeuble dans lequel ils sont interpellés. Les forces de l'ordre découvre sur les deux personnes de la drogue et de l'argent. Mais quand ils demandent à l'une d'entre elle d'ouvrir sa sacoche la surprise est grande. La police en extirpe en effet un serpent de plus d'un mètre de long. Il s'agit d'un python royal. L'animal est immédiatement confisqué et à l'heure actuelle est hébergé en clinique vétérinaire. Quant aux deux individus, ils ont été placés en garde à vue, sont ressortis avec un classement sans suite pour l'un et une convocation devant le juge pour enfant pour l'autre.