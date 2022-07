Nice : cérémonie ce jeudi en hommage à l'enfant ukrainien mort percuté par une trottinette

Une semaine après la mort du petit garçon ukrainien de 5 ans, une cérémonie est prévue ce jeudi 7 juillet dans une église du centre-ville à l'abri des regards et dans le respect de l'intimité de la famille.

L'enfant était réfugié à Nice avec sa mère pour avoir fui la guerre. Son père a pu quitter l'Ukraine pour venir se recueillir après de son fils.

Le conducteur de la trottinette a été mis en examen pour "homicide involontaire" et laissé libre. Il circulait sur une trottinette débridée et roulait à plus de 50 km/ heure sur une zone limitée à 30 sur la piste cyclable implantée sur le grand trottoir de la Promenade des Anglais le long de la mer.

L'enfant traversait sur un passage piéton marqué sur cette piste cyclable où fonçait la trottinette.