Nice : condamné 9 fois, un homme risque 7 ans de prison pour un accident mortel. Laurene avait 21 ans

Une tristesse sans fin. C'est ce que ressent cette maman, Valérie. Sa vie s'est arrêtée le 9 novembre 2022 quand elle apprend que sa fille est dans un état grave suite à un accident sur la grande corniche, à hauteur du 80 boulevard Bischoffsheim à Nice.

"J'ai pensé à me suicider"

Valérie se rappelle de cet instant ou sa vie bascule : "Mon fils m'appelle, sa sœur devait être chez lui pour l'aider à peindre des murs. Elle n'est jamais arrivée. Il me dit qu'elle a eu un accident et qu'elle est dans un état grave. Je pars en courant. Je me rappelle monter dans le tram et me rendre à l'hôpital. Ma fille lutte pour survivre mais malheureusement les médecins n'ont rien pu faire pour la sauver."

Laurene, à jamais sur les bras de sa maman, Valérie. © Radio France - Sébastien Germain

Depuis la vie est un enfer pour cette maman qui ne reverra plus jamais sa fille : "Je vis le cauchemar au quotidien, la vie sans elle n'a plus de sens. J'ai pensé à me suicider mais mon fils Brandon a 20 ans, il a besoin de moi. Il avait une relation fusionnelle avec sa sœur. Laurene aurait voulu que je tienne pour m'occuper de Brandon."

L'heure du procès a sonné

Le conducteur de la fourgonnette est arrêté. Des analyses indiquent qu**'il roule alors avec 1 gramme 37 par litre de sang (le taux d'alcool limite autorisé est de 0,5 g d'alcool par litre de sang soit 0,25 mg d'alcool par litre d'air expiré). Cet homme a aujourd'hui 28 ans et il est connu de la justice avec neuf condamnations sur son casier judicaire.

Le signe astrologique de Laurene © Radio France - Sébastien Germain

"7 ans de prison ? Ce n'est rien en comparaison avec ce que j'ai perdu"

Pour cet accident mortel, le prévenu risque sept ans de prison. Une peine qui sera bien trop faible pour Valérie : "Sept ans pour avoir ôter une vie ce n'est pas assez, il mérite de souffrir et de payer le maximum. Il a fracassé nos vies, notre famille. Je voudrais qu'il moisisse en prison."

Valérie sera présente au procès ce lundi au palais de justice de Nice à 13h30. Le papa de Laurene ne pourra probablement pas venir. Il est cardiaque et craint de ne pas survivre à cette audience.