Nice : de nombreuses empreintes ADN relevées lors d'une opération anti-drogue, route de Turin

Gros coup de filet de la police et de la gendarmerie, ce samedi 19 août, route de Turin à Nice. Une cinquantaine de contrôles d’individus ont été réalisés et les halls d’immeuble fouillés, lors une opération de lutte contre les stupéfiants. Cinq équipages de police nationale et trois de la police municipale étaient mobilisés sur un point de deal bien identifié : les tables et les chaises des guetteurs et des dealers qui étaient à l’extérieur ont été enlevées. Des traces ADN ont été prélevés.

Cette opération s'ajoute aux 1031 autres menées par la police et de la gendarmerie depuis le 1er janvier dans notre département. En tout, 1238 gardes à vue et 2073 infractions à la législation sur les stupéfiants ont été dressées.

D'importantes quantités de drogue et d'argent liquide ont été saisis : 2 396 kg de résine de cannabis, 235 kg d’herbe de cannabis, 51 kg de cocaïne et 669 319 €.