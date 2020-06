Nice: des coups de feu et un homme blessé à l'arme blanche

En fin de journée, jeudi, à l'Est de Nice,l'autoroute A8, située juste au dessus du quartier niçois des Liserons était saturée et fut même coupée dans les deux sens un temps. La faute a un gros dispositif policier mis en place un peu plus bas, sur le rond point de l'échangeur après que des témoins aient entendu plusieurs coups de feu tirés dans ce quartier de l'Est de la ville. C'est un équipage de la police nationale, de police secours, qui est arrivée sur place le premier. Ces représentants des forces de l'ordre ont alors découvert un homme âgé d'une vingtaine d'année blessé à l'arme blanche. Aussitôt, des renforts sont arrivés pour boucler l'impasse des Liserons et mettre en place des contrôles; notamment sur le rond-point à la sortie de l'autoroute. Une enquête a été ouverte, confiée à la Police Judiciaire pour tenter de retrouver l'agresseur et les auteurs des coups de feu.