Nice : des tirs de paintball sur des bus de la Promenade des Anglais

Deux jeunes à scooter ont visé plusieurs bus sur la Promenade des Anglais au paintball. Tirs inoffensifs, mais qui ont suscité pas mal d'émoi.

Deux individus remontent la Promenade des Anglais sur un gros scooter, à la mi-journée ce mercredi. Le passager a dans ses mains un lanceur de paintball (arme factice qui tire des billes de peinture), et vise quatre bus. C'est un jouet, qui ne blesse pas, mais l'action suscite beaucoup d'émoi, vus le lieu et le contexte. La description du véhicule est diffusée, et la police retrouve l'un des deux hommes dans le courant de l'après-midi, dans le quartier des Moulins.

Ce jeune homme de 25 ans reconnait que le scooter lui appartient, qu'il était bien passager au moment des faits, et surtout qu'il a bien tiré des billes de peinture sur les bus. Le jouet a été acheté légalement dans un magasin de Nice.

Un suspect déjà impliqué dans d'autres affaires

Cet homme est déjà connu de la justice, puisqu'il porte un bracelet électronique. Il a été condamné par le passé pour des vols, et des petites affaires de stupéfiants. Il doit être présenté ce jeudi matin devant le Parquet, puis jugé en comparution immédiate.