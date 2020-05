Des tombes du cimetière de l'Est profanées à Nice, la ville porte plainte

L'acte a été découvert ce mercredi en fin de matinée. Une dizaine de croix en bois situées sur des tombes du carré 21 du cimetière de l'Est ont été arrachées et jetées au sol. Le cimetière de l'Est est pourtant, comme tous les autres, fermé au public depuis le début du confinement. Un ou plusieurs individus se sont donc introduits au sein du cimetière pour procéder à ces profanations.

"Ces actes sont intolérables et inqualifiables ! Il s’agit là d’un outrage inadmissible. La profanation, la dégradation de sépultures est une atteinte à la dignité humaine et au respect dus à nos défunts." (Christian Estrosi)

Le maire de Nice qui adresse aux familles un message : "Je tiens à témoigner mon entier soutien et ma profonde solidarité à toutes les familles touchées."

Une plainte sera déposée par la ville d'ici la fin de journée.