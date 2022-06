Nice: deux migrants blessés par balles dans le quartier des Moulins.

Tout a commencé lors d'une opération conjointe de la police franco-italienne à la frontière sur la commune de Sospel . Une voiture qui transportait des migrants a d'abord refusé d'obtempérer au contrôle de la police. Une course poursuite de 40 kilomètres s'est alors engagée jusqu'à Nice, jusqu'au quartier des Moulins. La voiture s'est arrêtée avant de redémarrer et a foncé sur les policiers de la police aux frontières. Ces derniers ont alors fait usage de leurs armes et ont tiré à 4 reprises. Deux personnes, des migrants, à bord du véhicule ont été blessés. Le conducteur et un autre passager ont réussi à s'enfuir.