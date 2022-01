Grosse intervention antidrogue dans le quartier Pasteur à Nice, 14 interpellations

Vague d'interpellations ce mercredi matin dans le quartier Pasteur à Nice. L'opération antidrogue a débouché sur plusieurs interpellations et une saisie de drogue et d'argent liquide.

Grosse saisie de drogue ce mercredi matin quartier Pasteur à Nice. Les policiers de la sûreté départementale sont intervenus au saut du lit, ils ont interpellé 14 suspects, saisi plus de 21 kilos de résine et d'herbe de cannabis et près de 100.000 euros en liquide. Ils ont aussi trouvé une arme. Le fruit d'une enquête longue de plusieurs mois, et une intervention saluée par le maire de Nice.