Il braque un scooter à Nice et demande à son propriétaire de le conduire chez lui

C'est un vol d'une grande violence qui s'est produit ce dimanche soir à la tombée du jour avenue Robert-Schuman à Nice. Un homme à scooter stationnait là quand un autre homme est venu lui demander une cigarette. Face à son refus**, l'homme l'a empoigné, frappé à l'abdomen et au visage** avant de lui voler la clé du scooter.

Il demande à sa victime de le conduire chez elle

Non content d'avoir volé le scooter, l'homme demande à la victime de le conduire chez elle. La victime s'exécute. Les deux hommes embarquent et sur le chemin la police intercepte le deux-roues. L'individu crache sur les fonctionnaires de police. Finalement, l'homme est interpellé et placé en garde à vue. Il écope en plus du vol sous la menace, d'un outrage à agent.