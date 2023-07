Nice : ils menaçaient de se faire exploser avec 130 chats et chiots dans leur appartement

Une intervention très sensible ce mercredi matin pour les pompiers azuréens et la police nationale. Appelés pour une fuite d'eau, ils découvrent des occupants d'un appartement qui menacent de se suicider en ouvrant le gaz. Finalement les policiers arrivent à neutraliser les occupants : un homme de 51 ans et une femme de 72 ans. Mais c'est la découverte qui va suivre qui va surprendre le plus les autorités.

130 chats et chiots retrouvés dans l'appartement

A l'intérieur de l'appartement de 70 mètres carrés, situé rue Lamartine**, 130 chats et chiots entassés** et qui ont été sauvés après l'intervention de la police. L'homme sera poursuivi pour menace d'explosion, la femme pour maltraitance animale.