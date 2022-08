Nice : ivres, ils dérobent une camionnette de livraison et s'enfuient

Les faits se sont produits sous le pont Michel en centre-ville de Nice. Avant-hier, vers 23h30, trois joyeux fêtards tombent sur une camionnette de livraison moteur allumé avec un livreur absent. Ivres, ils décident d'embarquer et de prendre la poudre d'escampette. Les trois se mettent en route et sont interpellés plus loin. La conductrice ivre, les policiers placent l'équipage en garde à vue à la fois donc pour conduite en état d'ivresse mais aussi pour avoir dérobé une camionnette.