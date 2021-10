La justice de nouveau saisie au sujet de 500 morts par an dus à la pollution à Nice

Le Collectif Citoyen 06 n'en démord pas et a de nouveau saisi la procureure générale d'Aix-en-Provence le 14 octobre dernier. Au centre de la saisie, le problème de la pollution à Nice et ses conséquences sur la santé ; l'association écologiste parle de 500 morts par an. En juin 2020, c'est le procureur de la République de Nice qui avait été sollicité, mais ce dernier avait 10 mois plus tard classé le dossier sans suite. L'association azuréenne s'était alors tournée vers la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En mai dernier, même réponse: sans suite ! Mais le collectif ne se décourage pas et vient donc de réattaquer. "Nous voulons une réponse positive pour au moins ouvrir une enquête, explique Thierry Bitouzé, membre du Collectif Citoyen. Personne ne conteste aujourd'hui que des gens meurent à cause de la pollution des voitures. À Nice, contrairement à ce qu'on nous rétorque, nous avons les chiffres et nous les assumons. C'est 500 morts au moins !" De leur côté, les instances judiciaires expliquent que le dossier n'est pas assez étayé. Le collectif réfute cet argument et explique qu'en cas de nouveau refus, il saisirait des instances judiciaires plus hautes, mais tenues secrètes encore pour ne pas "dévoiler notre stratégie qui doit aller jusqu'au bout".