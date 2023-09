La police choisit "l'option sécuritaire plus plus" pour le village rugby de Nice, jardin Albert 1er

La sécurité en première ligne du centre du dispositif du village rugby, place Masséna à Nice. La police nationale des Alpes-Maritimes met les moyens pour assurer la sécurité pendant cette Coupe du monde . Plus de 700 policiers sont engagés chaque jour dans le département, avec également le renfort de maîtres chiens italiens.

Chaque centimètre est inspecté dans le village rugby

Florence Gavello est commandant divisionnaire fonctionnel de la police nationale et responsable de communication pour les Alpes-Maritimes : "Ici au village rugby, tout est inspecté, tout est visualisé par nos policiers. Comme pour le marché de noël le carnaval ou la fête du citron, nous sommes là pour que le public puisse évoluer, profiter, en toute sécurité. On prend l'option sécuritaire plus plus."

Il reste encore douze rencontres avant la grande finale le 28 octobre. Il y aura également trois autres soirées concerts prévus dans le même lieu, place Masséna. Toutes les retransmissions de matchs sont gratuites en revanche les concerts sont payants.

Des policiers mobilisés © Radio France - Sébastien Germain

Des plans "zéro délinquance"

Florence Gavello explique comment va se passer cet événement place Masséna, du côté de la sécurité : "Le site du village rugby est "décontaminé". Une fois qu'il n'y a plus aucun danger, le public peut entrer. Pendant la rencontre, c'est une société privée qui gère la sécurité, Nous avons des policiers nationaux mêlés à la foule. Nous mettons aussi des plans "zéro délinquance" dans tout le département pour sécuriser notamment les tramway, bus ou trains contre les vols."

Une surveillance accrue sera également déployée à l'aéroport, la gare, ou la gare routière.

Des chiens pour détecter les explosifs

Christelle est responsable de l'unité canine de Nice. Avec sa chienne Mystic, elle recherche de possibles explosifs avant l'entrée du public : "On a les yeux, elle a le nez. Pour elle, c'est un jeu. Nous lui avons fait mémoriser les odeurs des matières qui nous intéressent. Pour Mystic, c'est toutes sortes d'explosifs. Elle est très utile, le chien est le meilleur outil pour ce genre d'opération. Les drones, l'intelligence artificiel, rien ne vaut un chien."

Mystic, la chienne spécialisée dans la recherche d'explosif © Radio France - Sébastien Germaiun

Mystic est dressée pour s'approcher de l'objet dangereux, pas pour aller à sa rencontre. Sa vie n'est pas en danger.