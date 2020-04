Nice : le confinement n'arrête pas les cambrioleurs

Trois cambriolages ont été commis dans la seule nuit de samedi à dimanche à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Quatre adolescents ont volé de l'alcool dans un supermarché, la boutique de l'OCG Nice et le restaurant KFC Lingostinière ont également été ciblé.

Certains, non content d'enfreindre les règles de confinement, profitent de cette période pour visiter des commerces. Trois cambriolages ont été commis dans la nuit de samedi à dimanche à Nice, dans les Alpes-Maritimes.

Un vol par effraction pour de l'alcool

Quatre jeune âgés de 15 et 16 ans ont fugué de leur foyer à Nice. Aux alentours de minuit, ils ont forcé le rideau métallique du supermarché Leader Price, situé à l'angle du boulevard de la Madeleine et du boulevard Carlone. Ils n'étaient pas intéressés par les caisses mais par le rayon alcool. Alertée, la police municipale a interpellé les quatre adolescents. Ils avaient en leur possession une dizaine de sacs contenant de la nourriture, des bouteilles d'alcool, du whisky principalement, et des boissons énergisantes de la marque Redbull.

Placés en garde à vue dans les locaux de la police nationale, tous ont d'abord nié les faits reprochés. Finalement l'un des quatre jeune a avoué, voulant probablement endosser toute la responsabilité seul. Les enquêteurs vont visionner les images de vidéo-surveillance du magasin. Les adolescents ont regagné leur foyer.

Un cambriolage condamné par le maire de Nice. « En cette période troublée, où nos forces de l’ordre sont sans cesse sollicitées, je salue une fois de plus le travail des agents de la Police Municipale, et plus particulièrement les agents de la lutte LAC ( la brigade contre les atteintes au cadre de vie ) qui a conduit à l’interpellation de quatre individus mineurs pour vol par effraction présumés. Nous demeurerons particulièrement vigilants pendant cette crise sanitaire face aux individus malveillants qui profiteraient de la situation pour développer du commerce illicite ou simplement dégradés ou volés dans les commerces fermés. », affirme Christian Estrosi.

La boutique de l'OCG Nice cambriolée

La boutique de l'OCG Nice au stade Allianz Riviera a été cambriolée vers minuit également. Les voleurs ont été mis en fuite par l'agent de sécurité. Ce dernier a immédiatement appelé la police. Une "Audi" a été repérée non loin du stade. La voiture a été retrouvée par les policiers, avec à l'intérieur des cartons contenant de la nourriture et de la boisson, un sac de l'OGC Nice, des goodies... Le butin exact reste à déterminer. Les malfrats sont toujours recherchés.

Les voleurs repartent presque bredouilles du KFC

Fermé également à cause du confinement, le fast-food KFC Lingostinière a été visé dans la nuit de samedi à dimanche par deux cambrioleurs. Ces derniers sont repartis presque bredouilles : un téléphone portable a été retrouvé sur l'un des mis en cause. Les caisses étaient vides. Ils devraient déférés au parquet ce lundi.