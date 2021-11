Nice : le mouvement "Balance ton bar" permet de "libérer la parole" selon l'une des participantes

Le 12 novembre dernier, une déclinaison niçoise du mouvement national "Balance ton bar" a été créé sur Instagram. On y trouve des témoignages d'hommes et surtout de femmes qui racontent leurs mauvaises expériences dans des bars et boites de nuit de la ville.

Parmi les témoignages sur ce compte, il y a celui de Marie (prénom d'emprunt), une Niçoise. Nous avons pu l'interroger. Elle a souhaité garder son anonymat. Il y a 13 ans, Marie dit avoir été invitée par un homme qu'elle connaissait, dans le bar d'un l'hôtel de Nice. Elle affirme que cet homme, ce soir là, l'a violé après l'avoir drogué au GHB. Il lui faudra de nombreuses années pour en parler. Ce n'est qu'en mars dernier qu'elle décide de déposer plainte. La justice classera finalement l'affaire sans suite.

"Je suis pour libérer la parole. C'est vrai que tous les bars ne sont pas responsables ni complices des agissements qui s'y sont passés". Néanmoins, selon Marie, il est important que ce type de mouvement existe. "Ca permet aux patrons de ces établissements de lancer des campagnes de prévention et mettre en place des dispositifs pour que ce type d'agissement n'est plus lieu", explique la jeune femme.