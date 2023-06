Enquête à Nice sur le financement de partis de Christian Estrosi lors des municipales

Des pages et des pages de tableaux Excel à éplucher... Les enquêteurs de la police judiciaire étudient les lignes de comptes des dons et cotisations de plusieurs colistiers de la campagne de Christian Estrosi lors des élections municipales de 2020.

"Cinq à six personnes" sont concernées affirme à France Bleu Azur Philippe Pradal, député Horizons des Alpes-Maritimes, non concerné par l'enquête, et qui a été entendu au titre d'expert-comptable des deux structures politiques "Les amis du maire" et "Le rassemblement".

Les versements à ces deux structures sont examinés après des anomalies signalées par la CNCCFP (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques). Les dons de ceux qui ont un mandat électif ne doivent pas dépasser le plafond de 7.500 euros, alors que les cotisations, elles, ne sont pas limitées.

L'enquête doit déterminer si il y a des irrégularités sur ces plafonds de dons.