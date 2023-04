Nice : le proviseur de Sasserno licencié après l'ouverture d'une enquête pour agressions sexuelles

La décision a finalement été prise de débarquer de ses fonctions le directeur d'un établissement privé catholique de Nice suite à des soupçons d'agressions sexuelles.

La direction diocésaine de l’Enseignement catholique informe dans un communiqué que" sa lettre de mission a été retirée au chef d'établissement de l'Institution Sasserno, précédemment suspendu à titre conservatoire. Cette décision fut prise après examen des résultats de la visite de tutelle extraordinaire (diligentée par l'évêque de Nice les 7-8 février derniers), après audition du chef d'établissement, et après avis de l'OGEC (organisme de gestion de l'établissement). Par ailleurs, l’OGEC de l'Institution Sasserno a mis fin au contrat de travail du chef d'établissement. Plusieurs faits graves et établis ont motivé ces décisions, qui traduisent la volonté de retrouver un climat paisible, pour le bien des personnels, des élèves et des familles concernées.

Le procureur de la République de Nice avait été saisi après plusieurs plaintes et signalements de faits d'agressions sexuelles ou tentatives et outrages sexistes par personne usant de son autorité pour des faits qui se seraient produits au sein de cet établissement.

Une enquête a été ouverte en octobre dernier. Pour l'instant, le parquet n'a pas communiqué sur cette affaire.