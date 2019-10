Les neuf militants qui ont dégradé la façade d'une banque de Nice samedi seront jugés en février

Les neuf militants (anciens gilets jaunes, membres d'Extinction Rébellion et d'Attac 06) ont passé 48 heures en garde-à-vue. Ils ont été déférés ce lundi après-midi et seront jugés à Nice le 10 février 2020.

Nice, France

Les neuf personnes arrêtées samedi dans le centre de Nice après s'en être pris à une agence de la Société Générale vont être jugés le 10 février 2020. Ils ont été présentés à un juge ce lundi à la mi-journée après 48 heures de garde-à-vue.

Blanc de Meudon mélangé à du charbon

En marge de la manifestation des gilets jaunes samedi dernier, plusieurs militants ont jeté un mélange de blanc de Meudon et de charbon sur la façade de la banque. Un mélange grisâtre qui a sali les murs de l'édifice. La réaction de la justice est néanmoins disproportionnée pour les membres d'Attac 06, dont l'une des membres s'est retrouvée en garde-à-vue : "48 heures pour cela, c'est incompréhensible ! On a déjà fait des actions de ce genre et il n'y a pas eu de suites judiciaires", affirme Franck Gaye, le secrétaire départemental d'Attac 06.

Des perquisitions ont été menées aux domiciles de ces neuf personnes. Seuls quelques tracts militants ont été retrouvés. Plusieurs membres d'Attac affirment également qu'une toile de projection de film a également été saisie chez l'un des gardés à vue.

Circonstance aggravante de réunion

Les neuf militants sont poursuivis pour "dégradation en réunion" et "participation à un groupement en vue de commettre une infraction". La caractéristique de la réunion est une circonstance aggravante en droit.

Les quatre femmes et cinq hommes, âgés de 28 à 66 ans, risquent jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende.