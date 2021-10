Derby Nice-Marseille : un supporter niçois condamné à un an de prison avec sursis pour un salut nazi

Un supporter filmé en train d'effectuer un salut nazi et de mimer une kippa lors du match Nice - Marseille, le 22 août dernier, a été condamné à un an de prison avec sursis mercredi soir par le tribunal correctionnel de Nice. Il a également l'interdiction de fréquenter un stade durant trois ans.

Le supporter de l'OGC Nice filmé en train de faire un salut nazi à l'Allianz Riviera lors du match Nice-Marseille le 22 août est condamné à un an de prison avec sursis et 3 ans d'interdiction de stade pour "provocation à la haine raciale et apologie de crime de guerre et de crime contre l'humanité." Il avait été placé en détention pendant 18 jours et comparaissait libre ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Nice. Ce supporter niçois, âgé de 30 ans, avait fait le geste de la kippa et un salut nazi lors du derby de la Méditerranée.

"Ce geste est horrible, c'était une provocation stupide"

Plusieurs associations (le MRAP, la Licra, SOS Racisme, le CRIF) s'étaient constituées parties civiles, ainsi que la Ligue de football professionnel et le club de l'OGC Nice. Toutes les parties civiles réclamaient que ces gestes soient sévèrement condamnés, 70 ans après la fin du régime nazi. L'avocat de la LFP a mis en avant le souhait "d'épurer les stades de ce genre de comportement qu'il ne faut pas banaliser". L'avocate de SOS Racisme, maître Hanan Hmad a pointé "la glorification d'une idéologie qui a coûté la vie à six millions de juifs pour leur appartenance à un groupe."

L'avocat de la défense a présenté son client comme un supporter qui "n'a pas eu conscience, ni la volonté de faire l'apologie d'un crime contre l'Humanité." Ce qui s'est passé ce soir là, pour Maître Mathurin Lauze c'est "la coupe du monde de la bêtise humaine." Il a ajouté "vous ne jugez pas un nostalgique du Troisième Reich, ni un adepte des idéologies nauséabondes, mais quelqu'un d'un peu moins équipé que d'autres qui en est arrivé au dérapage".

Le supporter qui comparaissait libre a regretté son geste "horrible", qu'il explique comme une provocation envers les Marseillais, "car les niçois ont la réputation d'être racistes en tribune". "J'ai blessé beaucoup de gens en faisant cela, je le regrette et je m'excuse". Il a expliqué avoir consommé deux bières ce soir-là et prendre un traitement contre la dépression. Une perquisition a été effectué à son domicile, sans résultat.

Un premier supporter, jugé mi-septembre pour avoir donné un coup de pied à Dimitri Payet, avait été condamné à un an de prison avec sursis et cinq ans d'interdiction de stade. Le procès de cinq autres supporters niçois soupçonné d'avoir envahi la pelouse a été renvoyé en février prochain.