Nice : nouvel accident de trottinette sur la Promenade des Anglais, un blessé grave

Un accident impliquant une trottinette et une voiture a fait un blessé grave dans la nuit de vendredi à samedi sur la Promenade des Anglais, côté route.

Un homme a été gravement blessé dans un accident impliquant une trottinette et une voiture dans la nuit de vendredi à samedi vers 3h, sur la Promenade des Anglais, côté route. On ignore encore les circonstances de l'accident, les deux véhicules se trouvaient sur la chaussée. Un homme d'une trentaine d'année a été hospitalisé en urgence absolue à l'hôpital Pasteur, il était en arrêt cardiaque lors de l'intervention des pompiers. Un autre a été plus légèrement blessé. La circulation a été coupée un long moment sur la chaussée Nord de la promenade des anglais le temps de l'intervention.