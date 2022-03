Nice : plainte de migrants pour avoir été traités" comme des animaux" avec des "sons de films pornos"

Une information révélée par Médiapart. Une bande-son de film pornographique aurait été diffusée dans les hauts parleurs du centre de rétention administrative (CRA) de Nice à l'heure de la prière pour les musulmans à deux reprises en janvier dernier.

L'avocate responsable du Pôle étranger au Barreau de Nice Hanan HMAD a été chargée au nom du respect des conditions de rétention d'examiner ce dossier.

Elle explique sur France Bleu Azur "je n'y croyais pas quand on m'a alerté! c'est très gros. Le centre de rétention de Nice est équipé de caméras, micros et haut parleurs... la diffusion de scène de sexe s'est produite selon les plaignants à l'heure des prières des musulmans. Ce qui a même provoqué un incident, une agitation, avec casse de matériels (...) Et c'est grave qu'une fonctionnaire de police est fait ce geste à deux reprises. C'est la première fois qu'un incident de ce type étonnant et atypique se produise dans ce centre".

Une fonctionnaire de police sanctionnée

Une quinzaine d'étrangers sans papiers, présents au moment des faits, sont très choqués. Ils ont déposé plainte directement auprès du Procureur de la République de Nice pour avoir été "humiliés et traités comme des animaux".

Une fonctionnaire de police est pointée du doigt, l'avocate ajoute : "après une enquête administrative cette policière a été sanctionnée et mutée dans un autre service."

Le Barreau de Nice au nom au respect du droit à la dignité des personnes a alerté les services de la justice. Le Bâtonnier de Nice s'est rendu sur place en février et a rendu un rapport sur les conditions de vie dans ce centre.