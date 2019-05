Quatre personnes interpellées à Nice en marge de la manifestation pour la fonction publique

Alors que la manifestation pour la sauvegarde de la fonction publique s'était déroulée dans le calme ce jeudi matin à Nice, un incident est survenu en fin de rassemblement. Un professeur et trois étudiants ont été interpellés et placés en garde à vue à la caserne Auvare.

Nice, France

La manifestation de la fonction publique s'est mal terminée ce jeudi à Nice. Un enseignant niçois du syndicat SNES-FSU et trois lycéens sont en garde à vue à la caserne Auvare. Aux alentours de midi, la police ordonne la dispersion des manifestants place Garibaldi. Plusieurs personnes auraient alors insulté des policiers. Un policier de la BAC interpelle très vite un professeur d'histoire du lycée Calmette qui se débat et aurait mordu le doigt de l'agent, selon la direction départementale de la Sécurité publique. Trois étudiants sont aussi embarqués pour outrage et rébellion, le professeur pour les mêmes motifs, ainsi que pour violence. Certains auraient fait des doigts d'honneur selon la police.

Eric, un collègue du professeur, se dit très choqué de la violence de l'interpellation : "J'ai vu mon collègue brutalement mis au sol, maintenu par plusieurs policiers. Il appelait à l'aide, il a été interpellé avec vraiment beaucoup de brutalité, puis chargé sans ménagement dans la fourgonnette." De son côté la communication de la police nationale certifie que les policiers n'ont pas frappé de manifestants ce jeudi place Garibaldi.

La secrétaire général du SNES-FSU à Nice, Fabienne Langoureau, présente devant la caserne Auvare pour marquer son soutien, assure avoir été avec son collègue tout au long de la manifestation et ne pas avoir entendu d'insultes de sa part : "Il a chanté pendant tout le cortège, ça je peux vous l'assurer parce qu'il était derrière moi et ça me cassait les oreilles... Mais je n'ai vu aucune violence de sa part ni entendu aucune insulte." Selon la police, des chants hostiles aux forces de l'ordre tels que "à bas les flics", "à bas la police" et "mort aux flics" ont été adressés aux policiers présents.