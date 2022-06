Nice s'apprête à utiliser un nouveau logiciel de reconnaissance sur les caméras de la ville

Nice est une ville à la pointe de la technologie en ce qui concerne la vidéosurveillance. Un peu trop même pour la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), qui a jugée comme illégale l'utilisation de la reconnaissance faciale après des expérimentations lors du carnaval en 2019.

Mais pour Christian Estrosi, l'intelligence artificielle et la vidéo-surveillance sont de trop bons outils pour ne pas être utilisés au service de la sécurité à Nice. Mais pour pouvoir utiliser ces logiciels en toute légalité, il faut trouver des alternatives à la reconnaissance faciale. Et c'est désormais chose faite.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ici contrairement à la reconnaissance faciale qui nécessite un fichier avec des identifications, pas question de photo ou de données biométriques. Simplement un logiciel de reconnaissance des formes et couleurs pour assurer le suivi sur les images des caméras d'une personne dont le signalement est arrivé à la police. Selon la municipalité: "C’est une nouvelle technologie qui assiste le travail de l’opérateur." Ce n'est ni plus ni moins qu'un outil qui rend plus rapide la lecture des images de surveillance. La ville de Nice met en avant la vitesse d'exécution, cruciale pour des recherches d'enfants perdus par exemple.

La municipalité va soumettre les études et expertises sur le logiciel et son expérimentation à la CNIL avant le début de l'été, pour espérer obtenir un avis favorable et ainsi implémenter le système sur tout le territoire de la commune. Christian Estrosi se montre confiant, selon lui, après étude des textes de loi, rien ne s'oppose à l'utilisation de ce logiciel, qui ne trace pas systématiquement mais seulement sur signalement, et n'enregistre aucune données biométriques.