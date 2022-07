Nice : six mois de prison pour avoir battu un chien à mort

Un jeune homme de 22 ans vient d'être condamné par le tribunal de Nice à six mois de prison ferme pour avoir tué un chien en le rouant de coups le 11 juin dernier. La justice lui interdit également de détenir un animal et d'exercer une activité en lien avec des animaux.

Les faits avaient ému sur les réseaux sociaux, ils sont désormais jugés. Le tribunal correctionnel de Nice a condamné ce lundi 11 juillet un Roumain de 22 ans à 6 mois de prison ferme pour avoir battu un chien à mort. Il n'a également plus le droit de détenir un animal ou d'exercer une profession en lien avec les animaux. Les faits remontent au 11 juin dernier et se sont produits dans le quartier Gairaut à Nice. Ce SDF s'en est violemment pris au chien du compagnon de la femme qui le logeait temporairement. Ce sont les voisins qui ont alerté la police en entendant les gémissements de l'animal.

Lors de l'audience le juge rapporte au tribunal des explications confuses et changeantes exprimées par le suspect pendant son audition puis lors de l'expertise psychiatrique. Le jeune homme a d'abord justifié son geste par une morsure du chien, puis par le refus de l'animal de mettre sa laisse pour la promenade et enfin par une crise de folie. "Je ne pensais pas frapper si fort", a-t-il déclaré aux enquêteurs. L'autopsie a pourtant révélé de nombreuses fractures, un foie éclaté et même des os de l'animal dans son propre estomac. Le psychiatre précise aussi que malgré les déséquilibres psychiques du suspect et sa consommation de produits stupéfiants son acte ne peut pas être expliqué par un manque de discernement .

Cinq associations parties civiles

"C'était un déferlement de violence, c'est un homme d'une grande cruauté", affirme l'avocate qui représente la Société Protectrice des Animaux (SPA). "Aujourd'hui c'est un chien mais ça aurait pu être un bébé ou une personne âgée", enchaîne celle de l'association Au service des Animaux des Alpes-Maritimes. La procureure appelle alors à ne pas se laisser influencer par la subjectivité, rappelle le traitement très médiatique de l'affaire. Elle souligne aussi, assez amère, qu'elle n'a "jamais vu autant d'association se porter partie civile pour la cause des femmes lors de procès pour violence conjugales", avant de requérir six mois de prison ferme, la peine prononcée ensuite par le tribunal. Les associations se disent satisfaits de cette décision car les peines de prison ferme sont, selon eux, trop rares dans ce genre d'affaires.