Des étudiants de Science-Po Menton appellent à manifester ce jeudi soir aux abords du stade niçois de l'Allianz Riviera pour dénoncer la tenue du match contre le club israélien de Tel-Aviv. Christian Estrosi, Eric Ciotti et le maire de Menton appellent le préfet à interdire le rassemblement.

Nice/Tel-Aviv : Estrosi et Ciotti demandent l'annulation d'une manifestation pro-Palestine

Une manifestation en soutien à la Palestine organisée ce jeudi 24 août, au moment du match de Nice contre le club israélien de Tel Aviv. C'est l'association étudiante "SciencesPalestine" du campus Sciences Po à Menton qui lance un appel : "Un match de foot ne doit pas faire oublier la situation à Gaza et en Cisjordanie. C’est aussi un bon moment pour rappeler au plus grand nombre ce qu’il se passe en Israël", écrit-elle dans un communiqué. L’association a d’ailleurs envoyé un courrier à l’OGC Nice pour exprimer son "insatisfaction" quant à la tenue de ce match et souhaiterait que le club exprime publiquement "sa solidarité envers la Palestine".

Christian Estrosi demande l'interdiction de la manifestation

Le maire de Nice, Christian Estrosi, s'est aussitôt indigné sur Twitter : "Les manifestations anti-israéliennes à l’occasion du match OGC Nice-Maccabi Tel Aviv doivent être interdites. La communication utilisée pour cet appel à la manifestation relève d’un anti sionisme évident derrière lequel se cache toujours l’antisémitisme", écrit-il.

Le député Eric Ciotti en appelle au préfet

De son côté, Eric Ciotti affirmait ce matin s'être entretenu avec le préfet des Alpes-Maritimes "pour demander l’interdiction des manifestations anti-israéliennes de l’extrême gauche à l’occasion du match Nice-Tel Aviv, compte tenu des risques majeurs pour la sécurité." Le député appelle à mobiliser des forces de police.

Le maire de Menton exprime sa honte

Enfin Yves Juhel, maire de Menton, ville accueillant l'antenne de Sciences Po demande aux dirigeants de l'établissement d'intervenir auprès des organisateurs "afin qu'ils renoncent à cette action".