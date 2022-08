Nice/Tel-Aviv : le préfet des Alpes-Maritimes interdit la manifestation pro-palestinienne

Le préfet des Alpes-Maritimes répond à Christian Estrosi et Eric Ciotti et interdit la manifestation pro-palestinienne que voulaient orgniser des étudiants de Science Po Menton.

Ils voulaient organiser une manifestation pro-palestinienne alors que se tenait le match Nice/Tel-Aviv. Pour dénoncer la guerre et la situation en Israel. Des élèves de Science PO Menton ont eu la réponse : le préfet interdit tout rassemblement demain soir devant le stade de foot de l'Allianz Riviera.

"En raison de l’annonce de manifestations et du risque avéré de troubles graves à l’ordre public, et afin d’assurer la sécurité de la rencontre et celle des spectateurs, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’interdire toute manifestation revendicative à l’occasion de ce match."

Les manifestations et/ou rassemblements revendicatifs seront interdits du jeudi 25 août 2022 à 14h00 au vendredi 26 août 2022 à 02h00 aux alentours du stade Allianz Riviera à Nice. Par ailleurs, les drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout objet pouvant être utilisé comme projectile sont interdits aux abords et dans l’enceinte du stade.