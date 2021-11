Nice : un accident mortel quartier de l'Ariane

Les pompiers n'ont pas réussi à le réanimer à leur arrivée. Un jeune de 19 ans est mort dans un accident de voiture dans la nuit de samedi à dimanche quartier de l'Ariane à Nice. Ils ont découvert à leur arrivée une voiture encastrée dans un poids-lourd stationné. Cette voiture transportait cinq jeunes dont la victime, éjectée du véhicule et inanimée à l'arrivée des secours. Il y a aussi deux blessés plus légers. On ne sait pas encore les raisons de cet accident.