Nice : un bébé prématuré refoulé d'un avion sanitaire parce qu'il n'avait pas de carte d'identité

Hospitalisé à Nice, le bébé devait être rapatrié en urgence à Paris, mais la compagnie aérienne a refusé de le transporter sans carte d'identité. Le père alerte les médias pour que cela ne se reproduise plus.

Cette affaire hallucinante : un bébé prématuré qui devait être opéré en urgence refoulé d'un vol sanitaire. Les faits se sont déroulés mercredi dernier à l'aéroport de Nice. Air France a refusé d'embarquer l'enfant parce qu'il n'avait pas de carte d'identité. Résultat : 10 heures de trajet en ambulance pour monter jusqu'à la capitale et subir l'opération urgente.

"C'est totalement aberrant" dit le père

Toujours choqué, en colère, le papa n'en revient pas et raconte l'histoire. Hospitalisé à Nice, depuis sa naissance en juillet dernier à 5 mois et demi de grossesse, l'enfant ne pesait alors que 530 grammes c'était un grand prématuré. Après des semaines de soins, il devait être rapatrié en urgence à Paris, pour être opéré des yeux.

Pas de carte d'identité, pas d'avion

Mercredi dernier un vol sanitaire de transfert est prévu, mais Air France demande sa carte d'identité. Evidemment le bébé n'en a pas, quant au livret de famille ? il a déjà été envoyé mais au domicile parisien du couple de parents. La compagnie campe sur ses positions, le bébé ne décollera pas.

10 heures de trajet à la place

Finalement l'enfant est rapatrié par ambulance : un trajet de 10 heures au total. Il n'avait plus besoin d'oxygène et désormais il doit à nouveau subir une aide respiratoire assure le père, le trajet l'a épuisé. Contacté, le service presse d'Air France réagit par un communiqué et dit comprendre l'émotion de la famille mais plaide la vigilance car l'enfant voyageait seul.