Un homme brandit une fausse kalachnikov en pleine rue à Nice

Un homme a été placé en garde à vue ce jeudi en début d'après-midi après avoir brandi une Kalachnikov en plein centre ville de Nice. Il s'agissait d'une arme factice mais la peur occasionnée dans le quartier a suffisamment été grande pour que la police intervienne très rapidement. L'homme avec sa compagne avaient apparemment un différent avec un gérant d'un établissement rue d'Italie et serait alors venu l'intimider avec cette fausse arme. Les habitants ont cru à un braquage et les forces de l'ordre sont alors intervenues. Le couple a été interpellé et placé en garde à vue.