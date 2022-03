Nice : Un homme interpellé après une agression au couteau, il voulait "mourir en martyr"

Deux agresseurs interpellés dans la nuit de mardi 15 à mercredi 16 mars après une violente agression au couteau visant un personne trans. Une information révélée par RTL et confirmée par la police à France Bleu Azur. L'un des agresseur a répété à plusieurs reprises vouloir "mourir en martyr et tuer au nom d’Allah".Les deux agresseurs ont 19 et 24 ans, selon le procureur de la République de Nice. Ils ont été interpellés vers 1 heure du matin par la BAC de Nice avant d'être placés en garde à vue. La victime est née en 1985. Elle a pris plusieurs coups de couteau à l'épaule, aux bras, à la main et au visage. Elle est hospitalisée mais "ses jours ne sont pas en danger", précise le procureur Xavier Bonhomme.

"Tirez-moi dessus, je veux mourir en martyr"

A l'arrivée des policiers, le principal agresseur a tenté de prendre la fuite, alors le second a été interpellé. En tentant de partir, l'homme a alors crié "Allah Akbar" à plusieurs reprises selon les policiers. Il a ensuite complété : "Tirez-moi dessus, je veux mourir en martyr, je veux aller au paradis".

Finalement, un policier arrive à interpeller l’homme en le plaquant au sol. Ils découvrent alors sur le couteau couvert de sang ainsi qu’une carte bancaire à un autre nom. L'auteur a alors dit à plusieurs reprise qu'il visait "un homosexuel". D'après ses déclarations et l'identité qu'il a décliné, il n'avait pas de fichier connu auprès de la police.

Une agression qui fait forcément échos dans l'esprit des niçois aux différents attentats qui ont touchés la ville. Celui de la promenade des Anglais le 14 juillet 2016 et à la basilique Notre-Dame, le 29 octobre 2020.